В рязанский Перинатальный центр попала роженица с врастанием плаценты

Ситуация связана с высочайшим риском кровотечения, большой кровопотерей, которая может возникнуть как до, так и во время родоразрешения и представлять опасность дня жизни мамы.

В рязанский Перинатальный центр попала роженица с врастанием плаценты. Об этом сообщается в группе учреждения.

Данная патология считается очень опасной и связана с тем, что плацента неправильно располагается в полости матки, перекрывает шейку и тем самым делает невозможным самостоятельное рождение малыша.

Ситуация связана с высочайшим риском кровотечения, большой кровопотерей, которая может возникнуть как до, так и во время родоразрешения и представлять опасность дня жизни мамы.

Пациенток с такими патологиями госпитализируют в Федеральный центр в Москве, к чему и готовилась наша пациентка.

Но за 4 часа до выезда у нее началось кровотечение.

В экстренном порядке собрали расширенную бригаду акушеров-гинекологов Перинатального центра, на помощь вызваны сосудистый хирург и общий хирург ОКБ.

Благодаря слаженной работе на свет появился мальчик весом 2600 граммов.

В настоящее время маму наблюдают акушеры-гинекологи, а малыш уже в стабильном состоянии переведен из детской реанимации и продолжает лечение в отделении патологии новорожденных.