В рязанский Перинатальный центр попала роженица с врастанием плаценты. Об этом сообщается в группе учреждения.
Данная патология считается очень опасной и связана с тем, что плацента неправильно располагается в полости матки, перекрывает шейку и тем самым делает невозможным самостоятельное рождение малыша.
Ситуация связана с высочайшим риском кровотечения, большой кровопотерей, которая может возникнуть как до, так и во время родоразрешения и представлять опасность дня жизни мамы.
Пациенток с такими патологиями госпитализируют в Федеральный центр в Москве, к чему и готовилась наша пациентка.
Но за 4 часа до выезда у нее началось кровотечение.
В экстренном порядке собрали расширенную бригаду акушеров-гинекологов Перинатального центра, на помощь вызваны сосудистый хирург и общий хирург ОКБ.
Благодаря слаженной работе на свет появился мальчик весом 2600 граммов.
В настоящее время маму наблюдают акушеры-гинекологи, а малыш уже в стабильном состоянии переведен из детской реанимации и продолжает лечение в отделении патологии новорожденных.