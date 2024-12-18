В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск

Полицейские доставили женщину в отдел полиции. Обвиняемую взяли под стражу.

В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что полицейских привлекло нервное поведение прохожей на улице Новоселов. Ее остановили для проверки и выяснили, что 27-летняя жительница Рязанской области объявлена в федеральный розыск отделом МВД России по Пронскому району за совершение кражи.

Полицейские доставили женщину в отдел полиции. Обвиняемую взяли под стражу.