В Рязани на Михайловском шоссе Mercedes сбил 12-летнего ребенка

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В Рязани на Михайловском шоссе Mercedes сбил 12-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел утром 17 декабря около дома № 1 В. По предварительной информации, 52-летний водитель наехал на несовершеннолетнего.

В результате происшествия ребенок получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.