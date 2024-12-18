В Рязани на Михайловском шоссе Mercedes сбил 12-летнего ребенка
Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
В Рязани на Михайловском шоссе Mercedes сбил 12-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел утром 17 декабря около дома № 1 В. По предварительной информации, 52-летний водитель наехал на несовершеннолетнего.
В результате происшествия ребенок получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.