В Рязани четыре улицы остались без отопления
Для устранения повреждения на магистральных тепловых сетях с 14:10 до 20:00 в среду, 18 декабря, не будет отопления на четырех улицах
В среду, 18 декабря, четыре улицы остались без отопления в Рязани. Об этом сообщили в группе МУП «РМПТС» во «ВКонтакте».
Как указано в посте, для устранения повреждения на магистральных тепловых сетях с 14:10 до 20:00 в среду, 18 декабря, не будет отопления по адресам:
- Вознесенская, дом № 10;
- Грибоедова, дома №№ 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42, 50а;
- Свободы, дом № 11;
- Фурманова, дома №№ 13, 15, 2/4, 54Б, 58.