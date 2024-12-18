В Рязани четыре улицы остались без отопления

Для устранения повреждения на магистральных тепловых сетях с 14:10 до 20:00 в среду, 18 декабря, не будет отопления на четырех улицах

В среду, 18 декабря, четыре улицы остались без отопления в Рязани. Об этом сообщили в группе МУП «РМПТС» во «ВКонтакте».

Как указано в посте, для устранения повреждения на магистральных тепловых сетях с 14:10 до 20:00 в среду, 18 декабря, не будет отопления по адресам: