В Рязани 17-летний подросток ограбил девушку

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани 17-летний подросток ограбил девушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 28-летняя местная жительница и сообщила, что на улице Новаторов неизвестный похитил у нее смартфон.

Заявительница рассказала, что подросток попросил у нее смартфон, чтобы позвонить родителям. Взяв телефон, он скрылся.

Потерпевшая хорошо запомнила внешность злоумышленника и описала ее полицейским.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 17-летний молодой человек. Они разыскали его и задержали.

Возбуждено уголовное дело.