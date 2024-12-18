В Рязани 17-летний подросток ограбил девушку
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани 17-летний подросток ограбил девушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратилась 28-летняя местная жительница и сообщила, что на улице Новаторов неизвестный похитил у нее смартфон.
Заявительница рассказала, что подросток попросил у нее смартфон, чтобы позвонить родителям. Взяв телефон, он скрылся.
Потерпевшая хорошо запомнила внешность злоумышленника и описала ее полицейским.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен 17-летний молодой человек. Они разыскали его и задержали.
Возбуждено уголовное дело.