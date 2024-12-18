В РПЦ объяснили разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом

В народном сознании древний святой ассоциируется с щедростью и отзывчивостью, поэтому неудивительно, что именно он лег в основу образа Санта Клауса, новогодне-рождественского персонажа.

В РПЦ объяснили разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на священника Антония Борисова.

По его словам, Николай Чудотворец, в отличие от коммерческого образа Санта Клауса, не играет роль «исполнителя желаний».

Он добавил, что в народном сознании древний святой ассоциируется с щедростью и отзывчивостью, поэтому неудивительно, что именно он лег в основу образа Санта Клауса, новогодне-рождественского персонажа.