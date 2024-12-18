В России подорожал набор для борща

В него входят: курица, картофель, капуста, лук, морковь, свекла, лук и чеснок.

В России подорожал набор для борща. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на эксперта Елену Степанычеву.

Отмечается, что к концу 2024 года борщевой набор в России стоит 210,96 рубля. Это на 20,23% больше, чем в 2023-м.

По данным специалиста, за последние три года наблюдался рост средней стоимости борщевого набора, в который входят курица, картофель, капуста, лук, морковь, свекла, лук и чеснок.

По ее словам, в 2025 году драйвером роста борщевого набора станет ожидаемый рост цен на картофель (+7%) и куриное мясо (+2-3%).