В России начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины

Возрастной диапазон для участия составляет от 18 до 75 лет.

В России начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна.

Он пояснил, что для участия в испытаниях отбираются пациенты, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии.

Возрастной диапазон для участия составляет от 18 до 75 лет.

При этом общее состояние пациента должно позволять проводить исследования.