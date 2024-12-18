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В Госдуме назвали места для бюджетного новогоднего отдыха
Внутренний туризм сохраняет свою популярность, несмотря на рост стоимости на 15%.

В Госдуме назвали места для бюджетного новогоднего отдыха. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на главу комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева.

По его словам внутренний туризм сохраняет свою популярность, несмотря на рост стоимости на 15%.

Отмечается, что наиболее выгодные варианты можно было приобрести в июле. К декабрю такие популярные направления, как Сочи, Шерегеш, Алтай, Байкал, Карелия и санатории Кавказа, раскупили на 90%.

«Тем, кто до сих пор не определился, советую поискать туры „выходного дня“ — Псков, Ярославль, Нижний Новгород. На рынке еще остались доступные варианты на зимние праздники, в том числе и на новогоднюю ночь. Правда, за торжественный банкет придется доплатить отдельно», — поделился депутат.

В целях экономии стоит рассмотреть поездку на автобусе или личном транспорте.

Среди доступных вариантов также указаны Мурманск, Петрозаводск, Калининград и Выборг. Возможны путешествия по Кабардино-Балкарии, гастротуры по Дагестану или поездки в горы в Ингушетии, Чечни.