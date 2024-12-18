В Германии призвали начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа

Для этого предлагается задействовать оставшийся участок «Северного потока».

В Германии призвали начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа. Об этом заявил депутат бундестага Клаус Эрнст в социальной сети X, передает « Газета. ру ».

По мнению политика, немцы должны вернуть «доступную энергию».

«Мы должны начать переговоры с РФ о поставках природного газа по оставшемуся участку „Северного потока“» — написал Эрнст.

Он также добавил, что ФРГ больше не должна подстраивать свой политический курс под политику США.