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В Германии призвали начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа
Для этого предлагается задействовать оставшийся участок «Северного потока».

В Германии призвали начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа. Об этом заявил депутат бундестага Клаус Эрнст в социальной сети X, передает «Газета. ру».

По мнению политика, немцы должны вернуть «доступную энергию».

«Мы должны начать переговоры с РФ о поставках природного газа по оставшемуся участку „Северного потока“» — написал Эрнст.

Он также добавил, что ФРГ больше не должна подстраивать свой политический курс под политику США.