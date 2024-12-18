Строительная компания «Дрим Хаус» поздравила АО ГРПЗ с «Золотой Сотней»

В пятницу, 13 декабря, состоялась научно-практическая конференция для производителей товаров и услуг Рязани и Рязанской области, на которой наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России».

В пятницу, 13 декабря, состоялась научно-практическая конференция для производителей товаров и услуг Рязани и Рязанской области, на которой наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России».

Самую высокую награду — попадание в «Золотую сотню» России — унес с собой АО «Государственный Рязанский приборный завод».

АО ГРПЗ уже несколько лет подряд удерживает свои позиции среди лучших производителей, что говорит о высоком уровне профессионализма и ответственности коллектива.

Компания «Дрим Хаус» поздравила предприятие и вручила сертификат на скидку размером 250 000 рублей на строительство дома, которым сотрудники АО ГРПЗ смогут воспользоваться в 2025 году.

«Возможность воспользоваться скидкой в течение всего следующего года дает время на планирование и подготовку к строительству», — отметили представители компании «Дрим Хаус».