Стали известны подробности ДТП с фурой под Касимовом
Авария произошла 15 декабря, приблизительно в 16:00, на 243 км. автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» Касимовского района.
Стали известны подробности ДТП с фурой под Касимовом. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоблог города Касимов».
Авария произошла 15 декабря, приблизительно в 16:00, на 243 км. автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» Касимовского района.
59-летний водитель управляя грузовым автомобилем DAF совершил съезд в кювет. Мужчина не пострадал.