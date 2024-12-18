Стала известна примерная длительность программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Федеральные телеканалы выделили под нее три часа эфирного времени.

Стала известна примерная длительность программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом пишет «Life».

Федеральные телеканалы выделили под нее три часа эфирного времени. Согласно расписанию, прямая трансляция начнется в 12:00. Первый канал, «Россия 1», НТВ и ОТР запланировали программу до 15:00.

Отмечается, что в 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным продлились четыре часа и три минуты.

Напомним, прямая линия президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря.