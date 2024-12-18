Сараевский суд взыскал компенсацию с мотоциклиста, устроившего ДТП

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика 682 429 рублей.

Сараевский суд взыскал компенсацию с мотоциклиста, устроившего ДТП. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария произошла еще 13 июля 2022 года. Мотоциклист за рулем Honda CB нарушил правила движения и столкнулся с автомобилем BMW.

Страховая компания потерпевшей оплатила ремонт автомобиля и обратилась в суд с заявлением о взыскании стоимости ремонта с виновника аварии.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика 682 429 рублей.