Рязанка Зинаида Кузовенкова отметила 100-летний юбилей

Именинница вместе с супругом воспитали сына и дочь. Также у нее трое внуков и трое правнуков.

18 декабря жительница Ермиши Зинаида Кузовенкова отметила 100-летний юбилей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Именинница вместе с супругом воспитали сына и дочь. Также у нее трое внуков и трое правнуков.

С юбилеем Зинаиду Андреевну поздравили помощник депутата Рязанской областной Думы Аркадия Фомина — Александр Кузьмин и заместитель главы администрации района по экономике и социальным вопросам Светлана Варнавская.