Рязанцы возмутились состоянием остановки на улице Чкалова

Местные жители написали жалобу в администрацию.

Рязанцы возмутились состоянием остановки на улице Чкалова. Жалобу в редакцию РЗН. Инфо прислала читательница.

«Остановка на улице Чкалова, 18 отображает истинное отношение представителей администрации к вопросам благоустройства города. Заявка через портал „Решаем вместе“ была подана около двух недель назад», — отметила она.

Однако, по словам женщины, ответ ей так и не пришел.

«Создается впечатление, что для чиновников элементарные проблемы горожан — не более чем пустой звук. Неужели так сложно уделить внимание такой простой вещи, как состояние остановочного павильона?» — заключила она.