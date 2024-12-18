Рязанцам рассказали о самых востребованных вакансиях в 2024 году

Первая тройка - это менеджер по продажам, продавец-консультант/кассир и водитель.

Рязанцам рассказали о самых востребованных вакансиях в 2024 году. Исследование привел сервис по поиску работы HH.ru.

Первая тройка — это менеджер по продажам, продавец-консультант/кассир и водитель.

Профессия оператора call-центра сохранила свое положение в рейтинге по сравнению с 2023 годом, заняв четвертое место, количество вакансий для этих специалистов выросло за год на 54%.

Замыкают топ-5 — упаковщики/комплектовщики, для которых в 2024 году было открыто более 2,8 тыс. вакансий.

Также в десятку лидеров по спросу вошли разнорабочие, повара и пекари.