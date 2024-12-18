Рязанцам рассказали, как правильно выбрать мандарины

В Роспотребнадзоре отметили, что хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов.

Рязанцам рассказали, как правильно выбрать мандарины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Перед покупкой в ведомстве рекомендуют тщательно осмотреть плод. Мандарины можно покупать если они упругие, ароматные, с легко отделяющейся кожурой и равномерным окрасом.

Если на плоде есть признаки гнили и плесени, он слишком мягкий или твердый и сухой, на нем есть вмятины, повреждения кожуры.

В Роспотребнадзоре отметили, что хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов.

«Чем светлее плод, тем кислее мякоть», — заключили в сообщении.