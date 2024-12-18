Рязанцам напомнили правила упаковки новогодних подарков для отправки почтой. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».
По данным компании, в предпраздничный период количество отправлений возрастает в среднем на 30%.
Правильная упаковка должна соответствовать типу посылки. Подарок весом до трех кг можно завернуть в пластиковый пакет или плотную бумагу. Для крупных и тяжелых вещей лучше использовать картонную коробку или мешок. Оберточные материалы продаются в отделениях. На собственных коробках и упаковках не должно быть посторонних надписей и символов, а также скотча и его следов.
Предметы внутри коробки не должны свободно перемещаться, пустое место нужно заполнить бумагой или иным наполнителем. Хрупкое содержимое посылки рекомендуют обернуть воздушно-пузырчатой пленкой и добавить пометку «Осторожно» перед отправкой.
Также важно правильно написать индекс, адрес, фамилию, имя получателя и отправителя.
Фото: пресс-служба «Почты России».