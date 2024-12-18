Рязанцам напомнили правила упаковки новогодних подарков для отправки почтой

По данным «Почты России», в предпраздничный период количество отправлений возрастает в среднем на 30%.

Рязанцам напомнили правила упаковки новогодних подарков для отправки почтой. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

По данным компании, в предпраздничный период количество отправлений возрастает в среднем на 30%.

Правильная упаковка должна соответствовать типу посылки. Подарок весом до трех кг можно завернуть в пластиковый пакет или плотную бумагу. Для крупных и тяжелых вещей лучше использовать картонную коробку или мешок. Оберточные материалы продаются в отделениях. На собственных коробках и упаковках не должно быть посторонних надписей и символов, а также скотча и его следов.

Предметы внутри коробки не должны свободно перемещаться, пустое место нужно заполнить бумагой или иным наполнителем. Хрупкое содержимое посылки рекомендуют обернуть воздушно-пузырчатой пленкой и добавить пометку «Осторожно» перед отправкой.

Также важно правильно написать индекс, адрес, фамилию, имя получателя и отправителя.

Фото: пресс-служба «Почты России».