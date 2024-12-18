Рязанца осудили за поддельное свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов

Михайловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Он признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного иного официального документа предоставляющего права). Ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Рязанца осудили за поддельное свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2023 года мужчина приобрел соответствующее разрешение через мобильное приложение.

В апреле 2024 года его остановили сотрудники ГИБДД для проверки и выявили факт подделки.

Михайловский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного иного официального документа предоставляющего права). Ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.