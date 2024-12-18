Рябков: Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия
По словам Рябкова, риски, которые западные страны во главе с США создают на границах России, могут привести к тому, что «в практической плоскости встанет вопрос о применении РФ ядерного оружия».
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия. Его слова
По словам Рябкова, риски, которые западные страны во главе с США создают на границах России, могут привести к тому, что «в практической плоскости встанет вопрос о применении РФ ядерного оружия».