Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о «легком ковиде»

В Роспотребнадзоре заявили, что «легкий ковид» это, скорее всего, сезонное ОРВИ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал сообщения о «легком ковиде». Комментарий он дал РИА Новости в среду, 18 декабря.

По словам собеседника агентства, большинство острых респираторных вирусных инфекций имеют схожие симптомы, поэтому «легкий ковид», скорее всего, одна из разновидностей сезонных ОРВИ.

Горелов подчеркнул, что без лабораторного тестирования невозможно точно сказать, что именно это за болезнь — грипп, ковид или иная вирусная инфекция.

Ранее россияне сообщили об эпидемии «легкого ковида». У зараженных была сильнейшая ломота тела, головная боль, вялость и все это при температуре — около 37,5 градусов.