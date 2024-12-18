Роспотребнадзор дал рязанцам рекомендации по выбору сладких новогодних подарков
При выборе сладкого подарка нужно внимательно читать состав. На упаковке должна быть информация о фасовщике продукции, составе набора, пищевой ценности, возрастных ограничениях.
Роспотребнадзор дал рязанцам рекомендации по выбору сладких новогодних подарков. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила ГТРК «Ока».
Отмечается, что при выборе сладкого подарка нужно внимательно читать состав. На упаковке должна быть информация о фасовщике продукции, составе набора, пищевой ценности, возрастных ограничениях. Если срок годности заканчивается меньше, чем через месяц, то лучше от покупки отказаться.«Не должны присутствовать усилители вкуса, аромата, консерванты Е200, Е202, 210, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов. Внутри может находиться игрушка, в отдельной упаковке, предназначенная для контакта с пищевыми продуктами», — отметила главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Оксана Тарасова.
Ранее рязанцам напомнили правила упаковки новогодних подарков для отправки почтой.