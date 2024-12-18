Роспотребнадзор дал рязанцам рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

При выборе сладкого подарка нужно внимательно читать состав. На упаковке должна быть информация о фасовщике продукции, составе набора, пищевой ценности, возрастных ограничениях.

Роспотребнадзор дал рязанцам рекомендации по выбору сладких новогодних подарков. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила ГТРК «Ока».

Отмечается, что при выборе сладкого подарка нужно внимательно читать состав. На упаковке должна быть информация о фасовщике продукции, составе набора, пищевой ценности, возрастных ограничениях. Если срок годности заканчивается меньше, чем через месяц, то лучше от покупки отказаться.

«Не должны присутствовать усилители вкуса, аромата, консерванты Е200, Е202, 210, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов. Внутри может находиться игрушка, в отдельной упаковке, предназначенная для контакта с пищевыми продуктами», — отметила главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Оксана Тарасова.

Ранее рязанцам напомнили правила упаковки новогодних подарков для отправки почтой.