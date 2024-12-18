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Продукция Рязанского приборного завода вошла в список «100 лучших товаров России»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) отмечен наградами 27-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2024 года. Высшей оценки — лауреат конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения» — удостоена «Серия бытовых сварочных аппаратов „Форсаж“ 161,180».

Кроме того, инверторы вошли в «Золотую сотню» лучших товаров России 2024 года. Данное звание присуждается товарам с наивысшим общим конкурсным баллом в своей номинации. Источники «Форсаж-161» и «Форсаж-180» с питанием от однофазной сети предназначены для ручной дуговой сварки штучными электродами в бытовых условиях, мастерских, на производстве. Эти сварочные аппараты отличаются широкими функциональными возможностями и низким энергопотреблением, а также работоспособностью при снижении напряжения питающей сети.

Среди дипломантов в этой же категории — офтальмологическая продукция: тонометр внутриглазного давления ТГДц-01, позволяющий на ранней стадии диагностировать глаукому и аппарат магнитотерапевтический офтальмологический АМТО-02 для лечения и профилактики широкого перечня глазных заболеваний.

Комплекс аппаратно-программный «Мультимаг» также стал дипломантом конкурса. Он применяется при терапии сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, в период предоперационной подготовки и послеоперационной реабилитации. Доказана эффективность комплекса в лечении бронхолегочных заболеваний, а наличие специализированных методик позволяет использовать его при восстановительной терапии после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-2019.

Жюри конкурса оценивало продукцию на соответствие стандартам, требованиям безопасности, учитывались отзывы потребителей, объемы реализации и другие факторы.

ГРПЗ на протяжении многих лет является участником конкурса «100 лучших товаров России». Ежегодно продукция предприятия получает признание экспертов.