Полиция попросила откликнуться очевидцев двух ДТП в Рязани

Одна из аварий произошла 17 июля 2024 года, вторая — 25 августа 2024 года

Полиция попросила откликнуться очевидцев двух ДТП в Рязани. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального УМВД.

Одна из аварий произошла в Рязани 17 июля 2024 года, в 17:25, около дома № 11 на Солотчинском шоссе. 47-летний местный житель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», наехал на 57-летнюю женщину.

В результате происшествия рязанка получила травмы. Ее госпитализировали.

Еще одно ДТП случилось в Рязани 25 августа 2024 года, в 21:40, около дома № 21 на Московском шоссе. 19-летний местный житель, управляя автомобилем «БМВ», столкнулся с мотоциклом «Ямаха», под управлением 27-летнего жителя Рязани.

Водитель мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали.