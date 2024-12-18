Полиция попросила откликнуться очевидцев двух ДТП в Рязани. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального УМВД.
Одна из аварий произошла в Рязани 17 июля 2024 года, в 17:25, около дома № 11 на Солотчинском шоссе. 47-летний местный житель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», наехал на 57-летнюю женщину.
В результате происшествия рязанка получила травмы. Ее госпитализировали.
Еще одно ДТП случилось в Рязани 25 августа 2024 года, в 21:40, около дома № 21 на Московском шоссе. 19-летний местный житель, управляя автомобилем «БМВ», столкнулся с мотоциклом «Ямаха», под управлением 27-летнего жителя Рязани.
Водитель мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали.
Очевидцев ДТП попросили обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону