Пик заболеваемости ОРВИ в Рязани наступит после новогодних праздников

Сейчас в регионе эпидемиологическая ситуация стабильная

Пик заболеваемости ОРВИ в Рязанской области ожидается после новогодних праздников. Об этом в эфире телеканала ГТРК «Ока» сообщила ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по региону Анастасия Маслова.

По ее словам, пик заболеваемости после праздников связан с тем, что люди массово вернутся на работу, в школы и детсады.

Специалист отметила, что эпидемиологическая ситуация в Рязанской области стабильная. За неделю в регионе зарегистрировали семь тысяч 195 случаев заболевания — это примерно такой же уровень, как и на прошлой. В основном болеют дети школьного возраста и взрослое население.

Кроме того, она посоветовала рязанцам соблюдать масочный режим.