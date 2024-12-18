Общая сумма налогов жителей Рязанской области увеличилась на пять процентов

По состоянию на 17 декабря рязанцы уплатили налог на имущество физических лиц в размере 1 миллиарда 282 миллионов рублей, транспортный налог физлиц — 1 млрд 082 млн, земельный налог физлиц — 481 млн.

В Рязанской области сумма имущественных налогов по сравнению с 2023 годом увеличилась на 5%. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС по Рязанской области Михаил Минко на пресс-конференции 18 декабря.

По состоянию на 17 декабря рязанцы уплатили налог на имущество физических лиц в размере 1 миллиарда 282 миллионов рублей, транспортный налог физлиц — 1 млрд 082 млн, земельный налог физлиц — 481 млн.

«Общая сумма имущественных налогов к уплате составила 3 миллиарда 61 миллион рублей и выросла по сравнению с прошлым годом почти на 5%. Количество объектов налогооблажения, которые принадлежат собственникам-рязанцам, увеличилось на 28 тысяч», — заявил Михаил Минко, заместитель руководителя УФНС по Рязанской области.

Он отметил, что в регионе действуют льготы по налогу на имущество участникам СВО, членам их семей и членам семей погибших участников специальной военной операции. Также Минко добавил, что льготу по транспортному налогу для граждан с тремя и более детьми продлили до достижения детьми 23 лет, если они являются студентами очной формы обучения.

По словам заместителя руководителя УФНС по Рязанской области Татьяны Чепелевской, за 11 месяцев 2024 года должникам направили около 31 тыс. требований на сумму более 1 млрд рублей. За данный период судебные приставы взыскали с физлиц задолженность в сумме 295 млн рублей.

Юлия Акимова, заместитель руководителя УФНС по Рязанской области, сообщила о проведении акции «В Новый год — без налоговых долгов!». Для должников организовали информационные мероприятия, которые напомнят владельцам налогооблагаемого имущества о погашении задолженности.