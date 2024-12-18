Начальнику рязанской «Дирекции дорог» внесли представление за нечищеные трассы
Прокуратура держит ситуацию на контроле.
Начальнику рязанской «Дирекции дорог» внесли представление за нечищеные трассы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
На автодороге «Рязань — Пронск — Скопин — Новомичуринск» выявили участки со скользкостью, наледью и рыхлым снегом.
В связи с этим, директору ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» внесено представление.
Вопросы содержания автодорог находятся под контролем прокуратуры.