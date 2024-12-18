Начальник Генштаба РФ сообщил о потерях ВСУ за весь период спецоперации
ВС РФ уничтожили около 20 тысяч танков и бронированных машин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил о потерях ВСУ за весь период спецоперации. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, украинская армия потеряла около 1 млн человек убитыми и ранеными.
ВС РФ уничтожили около 20 тысяч танков и бронированных машин.
Как отметил Герасимов, все задачи, поставленные Вооруженным силам России руководством страны в 2024 году, выполнены.