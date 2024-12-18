На заседании Рязанской гордумы обсудили организацию горячего питания в школах

На заседании Рязанской гордумы обсудили организацию горячего питания в школах.

Отмечается, что в текущем учебном году в 46 общеобразовательных учреждениях функционируют столовые доготовочного типа, в 18-ти — буфеты-раздаточные, в школе № 69 и школе-интернате — самостоятельные столовые.

Горячее питание в 64 школах Рязани организует АО «Детское питание».

Напомним, с 1 января 2023 года обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется из расчета на одного учащегося 142 рубля 22 копейки в день.

В 2024 году на питание обучающихся 1-4 классов выделено из средств федерального и областного бюджета более 311 млн. рублей, муниципального бюджета — почти 137 млн. рублей.

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