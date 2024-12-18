Мошенник под видом директора организации похитил деньги у рязанки

Аферист от лица якобы руководства попросил работницу оплатить поставку товара.

Мошенник под видом директора организации похитил деньги у рязанки. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 47-летняя продавец торговой палатки. Ей в мессенджере пришло сообщение якобы от руководителя коммерческой организации. Он уведомил, что скоро должны привезти новую партию товара и попросил перевести деньги на банковскую карту. Женщина через мобильное приложение отправила на указанный счет 26 500 рублей. Однако поставка так и не пришла, потерпевшая выяснила, что настоящий руководитель подобных указаний не давал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».