Миронов раскритиковал главу Центробанка за повышения ключевой ставки

Депутат Госдумы Сергей Миронов обвинил главу ЦБ в том, что она «гробит российскую экономику высокой ключевой ставкой». По мнению парламентария, повышение ключевой ставки — вредительство.

Миронов раскритиковал главу Центробанка за повышения ключевой ставки. Видео публикует паблик «Плохие новости».

Депутат Госдумы Сергей Миронов обвинил главу ЦБ в том, что она «гробит российскую экономику высокой ключевой ставкой». По мнению парламентария, повышение ключевой ставки — вредительство.

«Центробанк нас уверяет, что иного пути борьбы с инфляцией нет. Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет?», — заявил Сергей Миронов.

Напомним, в данный момент размер ключевой ставки составляет 21%.