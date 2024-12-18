Минздрав назвал число несовершеннолетних матерей в Рязанской области

Согласно статистике с 2023 по 2024 годы, в регионе насчитывается 107 несовершеннолетних матерей в возрасте от 14 до 18 лет.

Минздрав назвал число несовершеннолетних матерей в Рязанской области. Об этом представители министерства рассказали в беседе с « Рязанскими новостями ».

Согласно статистике с 2023 по 2024 годы, в регионе насчитывается 107 несовершеннолетних матерей в возрасте от 14 до 18 лет.

Отмечается, что рожениц с 10 до 14 лет в Рязанской области нет. Самой юной роженицей стала 14-летняя жительница Рязани.