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Малков призвал усилить меры безопасности в рязанских ТЦ в новогодние праздники
Глава региона также добавил, что в предпраздничные дни заметно активизируются мошенники, поэтому следует уделить повышенное внимание разъяснительной работе с жителями, всеми способами предупреждать людей о необходимости соблюдать осторожность.

Губернатор региона Павел Малков в среду, 18 декабря, на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба призвал усилить меры безопасности в рязанских торговых центрах в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На заседании обсуждали вопросы обеспечения безопасности и правопорядка в предстоящие новогодние праздничные дни, антитеррористической защищенности значимых государственных объектов, социальных учреждений.

«Вопросы обеспечения безопасности граждан и объектов в приоритете. Готовность всех служб — соответствующая. Все требования, касающиеся антитеррористической защиты, необходимо соблюдать.

Прошу правоохранительные органы взять на особый контроль обеспечение правопорядка в ходе проведения мероприятий. Усилить меры безопасности в торговых центрах и местах отдыха. Предусмотреть резервы сил и средств на случай осложнения обстановки», — отметил Малков.

Глава региона также добавил, что в предпраздничные дни заметно активизируются мошенники, поэтому следует уделить повышенное внимание разъяснительной работе с жителями, всеми способами предупреждать людей о необходимости соблюдать осторожность.

Помимо этого, на заседании речь шла о совершенствовании системы «Безопасный город», результатах деятельности региональной и муниципальных антитеррористических комиссий и задачах на 2025 год, работе по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и мерах по повышению эффективности профилактических мероприятий, исполнении решений Национального антитеррористического комитета и АТК.