Компания Apple частично ограничила работу сервисов в России

По данным издания, в Apple TV+ не будут выходить некоторые новые фильмы и сериалы. В дальнейшем там будут появляться только трейлеры контента, но не сам контент. Также в Apple Fitness+ ограничат релизы новых тренировок для России.

Компания Apple частично ограничила работу сервисов в России. Об этом сообщает iPhones. ru.

По данным издания, в Apple TV+ не будут выходить некоторые новые фильмы и сериалы. В дальнейшем там будут появляться только трейлеры контента, но не сам контент.

Также в Apple Fitness+ ограничат релизы новых тренировок для России.