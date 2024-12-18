Компания Apple частично ограничила работу сервисов в России
По данным издания, в Apple TV+ не будут выходить некоторые новые фильмы и сериалы. В дальнейшем там будут появляться только трейлеры контента, но не сам контент. Также в Apple Fitness+ ограничат релизы новых тренировок для России.
Компания Apple частично ограничила работу сервисов в России. Об этом сообщает iPhones. ru.
По данным издания, в Apple TV+ не будут выходить некоторые новые фильмы и сериалы. В дальнейшем там будут появляться только трейлеры контента, но не сам контент.
Также в Apple Fitness+ ограничат релизы новых тренировок для России.