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Компания Apple частично ограничила работу сервисов в России
По данным издания, в Apple TV+ не будут выходить некоторые новые фильмы и сериалы. В дальнейшем там будут появляться только трейлеры контента, но не сам контент. Также в Apple Fitness+ ограничат релизы новых тренировок для России.

Компания Apple частично ограничила работу сервисов в России. Об этом сообщает iPhones. ru.

По данным издания, в Apple TV+ не будут выходить некоторые новые фильмы и сериалы. В дальнейшем там будут появляться только трейлеры контента, но не сам контент.

Также в Apple Fitness+ ограничат релизы новых тренировок для России.