Госдума освободила медиков от уголовной ответственности по статье 238 УК РФ

Работникам медицинской помощи теперь не грозит ответственность за некачественное выполнение услуг.

Госдума освободила медиков от уголовной ответственности по статье 238 УК РФ. Об этом пишут «Известия».

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который освобождает работников медицинской помощи от уголовного преследования за некачественное выполнение услуг.

Статья касается производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Парламентарии предложили перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента медицинской услугой.