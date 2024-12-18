Главе Михайловского района внесли представление за отсутствие парковок для инвалидов
Кроме того, нет информационных табличек и разметки.
Главе Михайловского района внесли представление за отсутствие парковок для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что на автодорогах города, вблизи торговых центров, аптек и других объектов соцобслуживания отсутствуют специально отведенные места для инвалидов, составляющие не менее 10% от общего количества парковочных мест.
Кроме того, нет информационных табличек и разметки.
Прокурор внес представление главе администрации муниципалитета.