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Герасимов: с начала спецоперации ВСУ потеряли около миллиона человек
Он отметил, что за время СВО было уничтожено около 20 тысяч танков и бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, а также более 1 500 пусковых установок систем залпового огня.

С начала спецоперации ВСУ потеряли около миллиона человек. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал «Российской газете».

Он отметил, что за время СВО было уничтожено около 20 тысяч танков и бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, а также более 1 500 пусковых установок систем залпового огня.

ВС РФ за год освободили более 190 населенных пунктов.