Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании Recorded Future в РФ

Основная деятельность компании — предоставление услуг по поиску, обработке и аналитике данных. Специализируется на киберугрозах, активно взаимодействуют с Центральным разведывательным управлением США и разведслужбами других стран.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской компании Recorded Future в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Она была основана в 2019 году, штаб-квартира находится в штате Массачусетс. Филиалы также расположены в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре. Финансирование осуществляется благодаря американским корпорациям.

Основная деятельность компании — предоставление услуг по поиску, обработке и аналитике данных. Специализируется на киберугрозах, активно взаимодействуют с Центральным разведывательным управлением США и разведслужбами других стран.

По информации Генпрокуратуры России, организация обеспечивает информационно-техническую поддержку «развернутой Западом пропагандистской кампании против России». Также он собирает и анализирует данные о действиях российской армии, обеспечивает специалистам из Украины свободный доступ к программам, применяемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против РФ.