ФСБ задержала подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ задержала подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.

По их заданию прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда, где жил погибший.

Для наблюдения за адресом проживания военнослужащего он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн режиме в Днепр.

После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно приведено им в действие.

За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.