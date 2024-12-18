Депутаты Рязанской областной Думы исполнили новогодние желания юных жителей региона

Члены фракции партии «Единая Россия» Рязанской областной Думы поучаствовали в благотворительной новогодней акции «Подари детям праздник». Она проводится в регионе с 2009 года.

Депутаты Рязанской областной Думы исполнили новогодние желания юных жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба парламента в среду, 18 декабря.

Члены фракции партии «Единая Россия» Рязанской областной Думы поучаствовали в благотворительной новогодней акции «Подари детям праздник». Она проводится в регионе с 2009 года. В ее рамках в крупных торговых центрах Рязани устанавливают елки с письмами-пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Как указано в публикации, по традиции участие в акции приняли представители парламента региона. Депутаты передали новогодние подарки воспитанникам Елатомской, Костинской, Мосоловской и Чапаевской школ-интернатов.

«Новый год — самый светлый, добрый и любимый многими россиянами праздник. Это время чудес и исполнения заветных желаний. Акция „Подари детям праздник“ на протяжении многих лет позволяет нам, взрослым, ненадолго стать волшебниками и исполнить мечты самых маленьких жителей области. Важно помнить, что даже одно небольшое доброе дело может изменить чью-то жизнь к лучшему», — сказал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В этом году акция проходит с 5 по 29 декабря. Отмечается, что принять в ней участие может любой желающий. Новогодние елки с детскими письмами находятся в торговых центрах «Атрон», «Виктория Плаза» и «Круиз».17:49