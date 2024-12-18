Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

Трансляция пройдет в России Белоруссии, Армении и ОАЭ.

Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство культуры.

Трансляция пройдет в России Белоруссии, Армении и ОАЭ.

Отмечается, что спрос на киносеансы кратно превысил предложение. В связи с этим российские площадки объявляют дополнительные показы.

Всего в стране и за рубежом пройдет более 500 сеансов.