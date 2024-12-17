Зеленский потребовал компенсацию от Запада за отказ от членства в НАТО

По его словам, страны Запада обязаны отправить киевскому режиму 12-15 систем противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал компенсацию от Запада за отказ от членства в НАТО. Об этом пишет LIFE.

По его словам, страны Запада обязаны отправить киевскому режиму 12-15 систем противовоздушной обороны.

Он добавил, что поставка систем требуется из-за высокой частоты прилетов российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры страны.