Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
Срд, 18
-2°
Чтв, 19
-2°
ЦБ USD 102.91 -0.52 17/12
ЦБ EUR 108.7 -0.31 17/12
Нал. USD 103.20 / 101.40 17/12 11:55
Нал. EUR 108.20 / 109.00 17/12 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
4 142
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
18 079
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
18 141
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
20 478
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Волгограде певца заподозрили в надругательстве над семилетней девочкой

В Волгограде 25-летнего певца заподозрили в надругательстве над семилетней девочкой. Об этом пишет группа «Плохие новости» ВКонтакте.

Мужчину отправили в СИЗО, но его родственники считают, что у ребенка разыгралась фантазия.

По словам матери артиста, инцидент якобы произошел два года назад во время дня рождения у невестки ее старшего сына. Празднование проходило в частном доме на Средней Ахтубе. Среди гостей также была дочка дальней родственницы. Девочка часто подходила к мужчине с вопросами, звала играть. Женщина назвала ее поведение странным.

«На протяжении всего вечера к нему приставала. Постоянно лезла. Начала рассказывать, что знает откуда берутся дети. Мне такие познания у восьмилетней девочки показались странными. Когда все ушли за тортом, сын сидел полулежа, и у него приподнялась майка. Живот слегка оголился. Эта девочка подошла и начала трогать его. Он попросил ее отстать. Затем она спросила, что у него есть внизу? И он ее прогнал. Взял телефон и пошел к остальным на торт», — рассказала мать подозреваемого.

На следующий день мать несовершеннолетней сообщила невестке о приставаниях и заявила о походе с ребенком к психологу, который якобы подтвердил, что девочка не врет.

Мать подозреваемого утверждает, что обвинения не поддержали и родственники ее невестки, включая бабушек якобы пострадавшей девочки.

Спустя два года женщина написала заявление в полицию. Артиста задержали. В показаниях следователю он признался, что показал ребенку половой орган. Помимо этого, в допросе указано, что певец «давал обсасывать пальцы на своих руках» другим несовершеннолетним детям. Его обвинили по статье 132 в часть 4 УК РФ.

В повторных показаниях мужчина заявил, что признание в преступлении подписал под давлением сотрудников правоохранительных органов и ничего подобного в отношении девочки не совершал.