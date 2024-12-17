В Волгограде певца заподозрили в надругательстве над семилетней девочкой

В Волгограде 25-летнего певца заподозрили в надругательстве над семилетней девочкой. Об этом пишет группа «Плохие новости» ВКонтакте.

Мужчину отправили в СИЗО, но его родственники считают, что у ребенка разыгралась фантазия.

По словам матери артиста, инцидент якобы произошел два года назад во время дня рождения у невестки ее старшего сына. Празднование проходило в частном доме на Средней Ахтубе. Среди гостей также была дочка дальней родственницы. Девочка часто подходила к мужчине с вопросами, звала играть. Женщина назвала ее поведение странным.

«На протяжении всего вечера к нему приставала. Постоянно лезла. Начала рассказывать, что знает откуда берутся дети. Мне такие познания у восьмилетней девочки показались странными. Когда все ушли за тортом, сын сидел полулежа, и у него приподнялась майка. Живот слегка оголился. Эта девочка подошла и начала трогать его. Он попросил ее отстать. Затем она спросила, что у него есть внизу? И он ее прогнал. Взял телефон и пошел к остальным на торт», — рассказала мать подозреваемого.

На следующий день мать несовершеннолетней сообщила невестке о приставаниях и заявила о походе с ребенком к психологу, который якобы подтвердил, что девочка не врет.

Мать подозреваемого утверждает, что обвинения не поддержали и родственники ее невестки, включая бабушек якобы пострадавшей девочки.

Спустя два года женщина написала заявление в полицию. Артиста задержали. В показаниях следователю он признался, что показал ребенку половой орган. Помимо этого, в допросе указано, что певец «давал обсасывать пальцы на своих руках» другим несовершеннолетним детям. Его обвинили по статье 132 в часть 4 УК РФ.

В повторных показаниях мужчина заявил, что признание в преступлении подписал под давлением сотрудников правоохранительных органов и ничего подобного в отношении девочки не совершал.