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В Совфеде ответили на предложение Трампа разместить войска ЕС на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп будет жестко продвигать линию размещения вооруженных сил стран Европы на Украине, чтобы перевести часть бремени расходов на союзников, однако среди последних эта позиция не будет принята единодушно, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

В Совфеде ответили на предложение избранного президента США Дональда Трампа разместить войска ЕС на Украине. Соответствующее заявление сделал вице-спикер Константин Косачев, передало РИА Новости во вторник, 17 декабря.

По его словам, Трамп будет жестко продвигать линию размещения вооруженных сил стран Европы на Украине, чтобы перевести часть бремени расходов на союзников. Однако, по мению Косачева, среди последних эта позиция не будет принята единодушно.

Сенатор добавил, что внутри ЕС по поводу этой идеи «будут самые разные точки зрения». Выступающие против России европейские страны поддержат это в ущерб собственным национальным интересам и вопреки предстоящим тратам.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня.