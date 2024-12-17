В школьной столовой в Рязанской области нашли продукты без маркировки

Должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Сапожковской средней школе имени Героя России Тучина нашли продукты без маркировки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 17 декабря.

Во время проверки нашли нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, обнаружили макароны и крупы без маркировки. На продуктах также отсутствовала информация о сроках годности и производителе.

Нарушения устранили. Должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.