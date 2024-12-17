В Рязанском регионе завершилась 10-я волна Всероссийского проекта «Школа фермера»

В середине декабря будущие фермеры Рязанской области в рамках 10-ой волны проекта «Школа фермера» завершили свое обучение. Об этом сообщила пресс-служба РГАТУ.

В этом году участники выбрали перспективные в АПК специальности — «Мясное животноводство» и «Ягодоводство». Образовательная программа предусматривала теоретический курс, экскурсии, знакомство с опытом фермеров и практические занятия на базе ведущих сельхозпредприятий региона. На помощь были привлечены преподаватели университета, эксперты в области животноводства и ягодоводства, специалисты Россельхозбанка. Обучение 26 начинающих фермеров закончилось защитой бизнес-планов.

Закрытие десятой волны проекта прошло в главном региональном офисе Россельхозбанка. Дипломы выпускникам вручали ректор Рязанского агротехнологического университета Александр Шемякин, заместитель Председателя Правительства региона Александр Шаститко, директор Рязанского регионального филиала банка Сергей Синякин и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Евгений Кошелкин.

«Школа фермера — это хороший инструмент для успешного старта своего бизнеса. За 2,5 месяца вы получили важные и необходимые знания для открытия своего дела, показали высокий уровень профессиональных навыков. Но, помимо знаний, вы еще получили и хорошую возможность оценить свои силы. Надеюсь, что у вас все получится и вы обязательно пополните ряды профессионалов сельскохозяйственной отрасли региона!», — поздравил выпускников Александр Шемякин.