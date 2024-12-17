В Рязанской области усилили охрану лесов от вырубки

В лесах ежедневно проводят патрулирование.

В Рязанской области усилили охрану лесов от вырубки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в лесах ежедневно проводят патрулирование. Организованы дежурства на стационарных и мобильных постах ДПС, в ходе которых проверяется законность заготовки и транспортировки перевозимых деревьев.

Жителям Рязанской области напомнили, что за самовольную вырубку деревьев предусмотрен штраф в размере от 500 до 700 000 рублей, а в случаях значительного ущерба лесному фонду — уголовная ответственность.