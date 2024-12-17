В Рязанской области столкнулись два автомобиля

58-летний водитель на машине «Луидор» не выбрал правильную дистанцию и врезался в Opel, на котором ехал 44-летний мужчина.

В понедельник, 16 декабря, в 22:35 на 314 километре федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись две машины. Об этом сообщил ИД «Пресса».

В публикации сказано, что 58-летний водитель на машине «Луидор» не выбрал правильную дистанцию и врезался в легковушку Opel, на которой ехал 44-летний мужчина.

Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.