В Рязанской области осудят мужчину, ударившего знакомого по голове бутылкой

Во время предварительного расследования установлено, что в мае 2024 года обвиняемый был в гостях у знакомых в Михайловском районе. Они поссорились. Мужчина ударил потерпевшего по голове стеклянной бутылкой. Знакомый пострадал.