В Рязанской области осудят мужчину, ударившего знакомого по голове бутылкой
Во время предварительного расследования установлено, что в мае 2024 года обвиняемый был в гостях у знакомых в Михайловском районе. Они поссорились. Мужчина ударил потерпевшего по голове стеклянной бутылкой. Знакомый пострадал.
В Рязанской области осудят мужчину, ударившего знакомого по голове бутылкой. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Во время предварительного расследования установлено, что в мае 2024 года обвиняемый был в гостях у знакомых в Михайловском районе. Они поссорились. Мужчина ударил потерпевшего по голове стеклянной бутылкой. Знакомый пострадал.
Прокурор Михайловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд.